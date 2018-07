SIRACUSA - Sono stati rinchiusi in carcere con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina i tre presunti scafisti che hanno trasportato due giorni fa 33 migranti iracheni nella costa di Fontana Bianche a Siracusa. Il personale del Gruppo interforze di contrasto all'immigrazione clandestina della Procura di Siracusa ha trasferito in carcere i tre ucraini che avevano ripreso il largo a bordo della barca a vela "Venus" con bandiera degli Stati Uniti e sono stati fermati da un pattugliatore della Guardia di finanza. L'attività è stata coordinata dal sostituto procuratore Andrea Palmieri. I migranti, già stati trasferiti nei centri di accoglienza, avrebbero pagato la somma di 6 mila dollari per il viaggio iniziato sei giorni prima dalla Turchia.(ANSA).