Il prossimo sarà un venerdì sera tinto di rosso., infatti, la Terra si troverà in mezzo al Sole e alla Luna, proiettando la propria ombra su quest'ultima. Una condizione, che renderà "rosseggiante" l'immagine del nostro satellite, per quasi due ore.Dall'Unione astrofili italiani fanno sapere che, dall'Italia,la "luna rossa" sarà visibile in maniera chiara per 103 minuti, ma lo spettacolo si potrà ammirare addirittura dalle 21 fino all'una. Ci troveremo quindi davanti allo, ma non sarà l'unica "attrazione" di quelle ore. Sempre nella notte di venerdì, il nostro "vicino di casa"raggiungerà una posizione privilegiata di fronte al Sole, tanto da essere particolarmente illuminato e visibile ad occhio nudo. Infine, protagonisti di questa serata "astrale" saranno anche i pianeti di, che - nonostante la lontananza - dovrebbero fare una breve apparizione sopra le nostre teste.