Alla presenza del presidente Anci Leoluca Orlando e il segretario Mario Alvano si è tenuta una riunione sul futuro dell'Anci Sicilia Giovani. insieme al presidente Maurizio Lo Galbo, si è tracciato un percorso condiviso con gli amministratori che vorranno spendersi a favore dell'associazione nazionale dei comuni Italiani.

Inoltre il presidente Lo Galbo ha sottolineato l'importanza di continuare il lavoro intrapreso in questi anni, con nuova linfa e rinnovamento della struttura Anci Giovani e proprio per queste ragioni a breve sarà convocato un congresso per eleggere il nuovo assetto.

"In questi anni - afferma il presidente Maurizio Lo Galbo- abbiamo sempre cercato con diverse attività nel territorio di essere un punto di riferimento per tutti quei giovani amministratori che avevano necessità di supporto e sostegno nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Vedere tantissimi amministratori under 35 - conclude Lo Galbo - provenienti da tutta la sicilia con entusiasmo e voglia di fare, mi ha fatto emozionare e allo stesso tempo ci fa capire che siamo sulla strada giusta".