Voleva soltanto farsi una foto con le tradizionali guardie inglesi, così una turista ha scavalcato il cordone di sicurezza e si è messa in posa. Ma la guardia si è messa in movimento e non ha deviato nemmeno un po' per evitarla, finendo per spintonarla alle spalle. Il video è diventato virale, con tutto lo strascico di polemiche sia per il comportamento della guardia sia per quello della turista.