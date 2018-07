PALERMO - “Negli ultimi anni, a ridosso della fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, abbiamo assistito troppo spesso a fenomeni anomali causati dal mutamento climatico chiamati “bombe d’acqua”, che in passato hanno messo in ginocchio Palermo causando ingenti danni. E’ per questo motivo che, visto l’imminente arrivo della stagione delle piogge e le mutate condizioni climatiche, ho chiesto che venga immediatamente redatto un piano strategico che preveda la potatura di tutti gli alberi al fine di ridurre al minimo i rischi che potrebbero scaturire dalla caduta dei rami. Un’attività di prevenzione è infatti necessaria e indispensabile, anche alla luce dei danni avvenuti la scorsa settimana proprio su Palermo con caduta alberi su auto a discapito dei cittadini”. Lo dice il consigliere comunale Francesco Scarpinato.“Oggi per salvaguardare i cittadini dobbiamo prevenire con un’attività mirata. Le condizioni meteorologiche ormai associano il nostro clima a quello equatoriale ed i tornado e le raffiche di vento sempre più forti hanno fatto emergere le problematiche di cui in parola che sono di pertinenza del Comune. Palermo e i palermitani meritano la tutela della propria incolumità fisica mediante atti programmatici che dovrebbero essere alla base del modus operandi di ogni Amministrazione. Sulla sicurezza dei palermitani non si può tergiversare”.