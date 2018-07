Avvenimenti previsti per oggi, giovedì 26 luglio, in Sicilia.1) SIRACUSA - Prefettura, ore 10:00 Proseguono le audizioni nelle prefetture siciliane della Commissione regionale antimafia presieduta da Claudio Fava. Alle 13 conferenza stampa. Saranno sentiti prefetto, questore, i comandanti provinciali dei carabinieri e della Gdf, il dirigente della Dia e il procuratore della Repubblica.2) PALERMO - Mondello Palace Hotel, Mondello, ore 11:30 Conferenza stampa con il Presidente della Italo Belga Giovanni Tomasello e l'Assessore Comunale alla Cittadinanza Solidale Giuseppe Mattina, per porre una maggiore attenzione ai diversamente abili con una serie di servizi pensati appositamente per loro sulla spiaggia di "Onde Beach", uno dei lidi attrezzati della Società Italo Belga di Mondello.3) TRAPPETO (PA) - Borgo di Dio, ore 16:00 In occasione dell'Anniversario della morte di Rita Atria, oltre 200 giovani, partecipanti al VII appuntamento Nazionale dei Giovani di Libera, si recheranno presso la tomba di Rita Atria.4) CATANIA - Via Zuccarelli 36, ore 18:30 Corteo e manifestazione per le vie di San Cristoforo per sostenere l'ex cinema Midulla che ospita un centro polifunzionale dopo l'incendio ha che danneggiato la palestra e l'attrezzatura della struttura. Seguirà una cena popolare per raccogliere fondi.5) PALERMO - Orto Botanico, ore 21:00 Concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana sulle celebri note del "Gattopardo" di Nino Rota.6) CATANIA - Ex monastero benedettini, cortile, ore 21:00 In scena 'La scortecata', di Emma Dante, tratto da 'Lo Cunto de li Cunti' di Giambattista Basile, con Salvatore D&rsquoOnofrio e Carmine Maringola. Organizzata da Artelè con Teatro della Città e Città Teatro rientra nel calendario di "Porte aperte Unict 2018 - Dialoghi migranti" che fino al 1 agosto ospita concerti, proiezioni, spettacoli teatrali e incontri in suoi edifici storici7) PALERMO - Sanlorenzo Mercato, giardino, ore 21:30 la Serata Battisti con i "Non dire no".