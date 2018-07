Per fronteggiare la situazione bisogna trovare soluzioni anche temporanee in vista della programmata attivazione dei fondi Pon metro, scongiurando così il pericolo di manifestazioni xenofobe. In questi giorni abbiamo assistito infatti ad episodi di razzismo verificatisi per sparute iniziative di qualche consigliere comunale in attesa di collocazione, magari con l'obiettivo di 'accreditarsi' con il Ministro degli interni".

L'intervento ha carattere di urgenza, per evitare che i ritardi nella dismissione del campo possano determinare l'iniziativa della magistratura, con ogni conseguenza. Rischieremmo infatti di rivedere le scene drammatiche degli sgomberi forzati in atto a Roma, come riportato dai media.