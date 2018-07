anni, era la compagna di Sergio Marchionne dal 2012. Si erano conosciuti negli uffici di Fca, dove lei lavorava da molti anni nel settore della comunicazione. Il manager aveva chiuso in modo burrascoso il suo matrimonio con Orlandina, mamma dei due figli Alessio Giacomo, 1989 e Jonathan Tyler, 1994, che oggi vivono entrambi in Canada. Un grande amore, quello con Manuela, vissuto lontano dai riflettori come tutti i suoi affetti. Semplice e dolce, riservata, è stata sempre al suo fianco, con i figli, in queste settimane nella clinica di Zurigo. Non lo ha lasciato neppure un minuto.