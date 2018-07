“Non possiamo che esprimere apprezzamento per il gesto dell'azienda che opera nel territorio e che ha donato i giochi e per i dipendenti del Comune che hanno svolto un ottimo lavoro – dice Caracausi - Ci auguriamo che i cittadini salvaguardino l'area e siano i primi a vigilare affinché i giochi non vengano vandalizzati. Il territorio ha bisogno di infrastrutture e spazi a verde e quest’area si presta per essere un punto di ritrovo per bambini e genitori. La commissione da qualche mese ha iniziato una collaborazione con i rappresentanti delle ‘mamme virali’ e, grazie all'impegno del sindaco, dell’assessore al Verde e al dirigente, è stata istituita un’unità operativa che, in sinergia con la commissione, sta predisponendo le azioni necessarie per non rendere vani gli sforzi dell'amministrazione e in questo caso dei privati che vogliono una città a misura di bambino”.

Inaugurato questa mattina a Falsomiele, a Palermo, un nuovo spazio giochi per i bambini del quartiere: alla cerimonia erano il sindaco Leoluca Orlando, il presidente del consiglio comunale Totò Orlando, il presidente della Terza circoscrizione Antonio Santangelo, il presidente della Terza commissione di Sala delle Lapidi Paolo Caracausi (Idv) e i consiglieri comunali Massimiliano Giaconia e Caterina Meli. L’area è stata realizzata in largo Tommaso Ajello, lungo la via Troina, grazie al contributo del Centro Mega che ha donato le attrezzature."La Circoscizione ha dato il suo contributo - dice il presidente Santangelo - e vogliamo ringraziare le maestranze Rap e del Comune, oltre alla ditta Mega, per aver contribuito al miglioramento della vita nel nostro territorio. Speriamo che possa essere solo il primo esempio di una virtuosa collaborazione tra pubblico e privato".