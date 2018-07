ossia i Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile. Progetti su progetti pronti da anni e fermi da lungo tempo, su cui Sala delle Lapidi doveva esprimersi. Dopo una prima tranche esaminata qualche mese fa, che ha visto bocciare tutti i Prusst tranne quello dell’Hotel Plaza, oggi è stata la volta di una seconda infornata.il secondo è relativo a un nuovo supermercato a Bonagia, in via del Levriere, della ditta Panormus. Una media struttura che sorgerà su un terreno ad oggi incolto e, in cambio, l’azienda si è impegnata a realizzare un asilo nido per 60 bambini in tre sezioni e un edificio per attività ricreative a servizio del territorio, entrambi in via del Levriere. Bocciati, invece, il residence per anziani a Baida, il potenziamento dell’azienda La Rosa Sport e il centro per il restauro., presidente della commissione Urbanistica – Abbiamo approvato solo i progetti che non prevedono consumo di suolo e che possono veramente riqualificare i quartieri della nostra città, con particolare attenzione alle periferie in cui mancano i servizi primari e devono supplire i privati. Il Partito Democratico si è fatto trovare pronto in Aula e ha, con senso di responsabilità, fatto il suo dovere nell’interesse dei palermitani”.L'Aula ha approvato anche alcuni ordini del giorno. Uno a favore dei quattro lavoratori che l’azienda televisiva Tgs intende licenziare. L’ordine del giorno è stato presentato dal consigliere comunale Paolo Caracausi (Idv) e controfirmato e votato favorevolmente dalla maggioranza dei consiglieri presenti in Aula. “Mi auguro che il sindaco si attivi al più presto, al fine di avviare un percorso che porti alla revoca del licenziamento dei lavoratori”, dice Caracausi.Un altro odg riguarda l'organizzazione di iniziative pubbliche in occasione di giornate contro la violenza, la guerra, contro le discriminazioni e per ricordare personaggi che si sono battuti per le libertà. "Palermo si conferma capitale della cultura dell'accoglienza e della non violenza - asserisce Barbara Evola, consigliera di Sinistra Comune e prima firmatraia dell'ordine del giorno - L'identità di Palermo è forte e omogenea sui temi che riguardano diritti civili, battaglie per le libertà e valori sociali, contro razzismo e xenofobia ad esempio. Un grande riconoscimento va al lavoro della Consulta della pace, con le attività di sensibilizzazione, interazione e coinvolgimento del territorio. Esprimo infine un caloroso ringraziamento alle consigliere e ai consiglieri che si sono schierati dalla parte della pace e del rispetto della dignità umana, votando il documento a prescindere dalle appartenenze politiche".