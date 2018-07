Giovanni Vitale aveva appena finito di caricare su un furgone Ducato i sacchi pieni di hashish. Una tonnellata di droga consegnata dai corrieri in una stazione di servizio lungo la strada statale 113.Vitale non ha opposto resistenza. Il suo nome richiama subito la storica e potente famiglia mafiosa. Nel suo caso, però, nessuna parentela a differenza di quanto scoperto un mese fa. Allora i finanzieri del gruppo “Pronto impiego” stavano pedinando per le strade di Partinico Antonia Vitale, lei sì parente, sorella per la precisione, del capomafia Vito Vitale. La donna boss, condannata nel 2004, nascondeva in macchina 38 dosi di cocaina.La consegna dell'hashish custodito dentro sacchi di juta è avvenuta in pieno pomeriggio. Adesso tocca ai pubblici ministeri di Palermo indagare per risalire alla catena e dare un nome ai grossisti e ai corrieri. Di certo il carico di stupefacenti ha attraversato tutta l'Italia per giungere fino in Sicilia. Resta da capire anche se Vitale lavori per conto proprio o se sia il termine di un'organizzazione più complessa. Quest'ultima è l'ipotesi più accreditata vista la quantità di droga sequestrata.