PALERMO - Una raccolta firme per chiedere il ripristino dei marciapiedi del Ponte Oreto di Palermo. L'iniziativa è dell'associazione Civilia, che ieri ha iniziatiato a raccogliere adesioni tra residenti e commercianti della zona.“Palermo deve guardare al futuro, ma non può dimenticare la manutenzione ordinaria – dice il presidente di Civilia Francesco Ippolito – Vogliamo far presenti all’amministrazione comunale i problemi del territorio con spirito costruttivo. La prima recinzione sul Ponte è di oltre dieci anni fa, finora si è andati avanti con interventi tampone ma l’ultima voragine, apertasi nei giorni scorsi, ha addirittura portato a inibire il transito dei pedoni. Tra due mesi inizierà la scuola ed è impensabile che i bambini debbano camminare su marciapiedi dissestati”.Finora hanno aderito circa 150 residenti. “Continueremo a raccogliere le firme – dice il tesoriere Lorenzo Catalano – Sul Ponte ci sono cinque punti transennati dove si sono aperte vere e proprie voragini”. Civilia nei prossimi giorni chiederà anche un incontro al sindaco Orlando.