￼ “Non potevo rimanere in un partito che sostiene Musumeci” VIDEO

La consigliera comunale e medico Sara Pettinato spiega le ragioni per cui ha lasciato Fratelli d’Italia.

CATANIA – Non nasconde l’emozione Sara Pettinato, la consigliera comunale e senologa, da qualche giorno traghettata nel gruppo Misto. La senologa infatti ha lasciato Fratelli d’Italia e ieri in una lunga conferenza stampa ha spiegato le sue ragioni. Ragioni politiche ma anche personali (“ma questa non è la sede per esternarli”). Il cuore pulsante delle motivazioni che l’hanno spinta a questa decisione – “difficile e sofferta” – sono legate alle valutazioni sull’operato del governo regionale retto da Nello Musumeci sul settore sanitario. “Scelte su cui nutro molti dubbi e perplessità”. Tanti i temi su cui Pettinato punta il dito: “Ritengo sbagliato il continuo attacco ai medici di medicina generale”. E poi il medico non è soddisfatto “della poca concertazione utilizzata” nella gestione dell’emergenza Covid. Pettinato non condivide le azioni messe in campo sulle “liste d’attesa, l’organizzazione degli ospedali, dell’hub vaccinali”. “Considerazioni che avevo già esposto al sindaco e ad altri autorevoli esponenti di Fratelli d’Italia”, dice Pettinato.

La situazione però sarebbe precipitata lo scorso lunedì, quando c’è stato il vertice con Giovanni Donzelli. La consigliera racconta di aver parlato con l’esponente romano inviato a Catania da Giorgia Meloni e di aver ricevuto un commento positivo: “Grazie Sara mia hai acceso una lampadina”. Il dietro le quinte per non ha avuto la stessa sceneggiatura del palcoscenico. Donzelli davanti alla platea “in maniera decisa e risoluta – racconta Pettinato – ha detto che Nello Musumeci è il candidato alla Presidenza della Regione di Fratelli D’Italia. Ha detto che ‘così stavano le cose e che se qualcuno non era d’accordo poteva anche andar via’”. Così Sara Pettinato ha deciso: “Come voi sapete io faccio il medico e non il politico. E quindi avevo due scelte: facevo l’ipocrita oppure ero coerente con me stessa”. L’unica strada davanti a quella sorta di ultimatum è stata andare via da Fratelli d’Italia. “Io penso alla politica come servizio e non per servirsi della politica”, chiosa Pettinato. E ogni riferimento non è puramente casuale.