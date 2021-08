Sequestra e picchia l’ex fidanzata: arrestato

I carabinieri di Licata hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 23 anni, con l’accusa di aver sequestrato l’ex fidanzata, e per violenza privata e lesioni personali. L’altro ieri sera dopo avere incontrato la ragazza in pub ed avendola vista in compagnia di amici, forse perché ingelosito, l’avrebbe minacciata invitandola a lasciale il locale. La ragazza poco dopo ha deciso di rientrare a casa, ma una volta fuori dal pub sarebbe stata avvicinata dal suo ex, il quale con la forza l’avrebbe costretta a seguirlo nella sua auto. I carabinieri rintracciato il giovane e con lui si trovava la ragazza in stato di shock a causa delle percosse subite. I sanitari dell’ospedale San Giacomo D’Altopasso l’hanno giudicata guaribile in otto giorni.