CATANIA. I carabinieri della Stazione di Catania Nesima hanno arrestato in flagranza il 28enne Marcello Sapuppo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera, una pattuglia dell’Arma, durante un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel popolare quartiere Librino, ha notato l’uomo in Viale Grimaldi cedere delle bustine ad un occasionale “cliente”. Prontamente bloccato e perquisito il fermato è stato trovato in possesso di 34 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 40 grammi, e la somma contante di 180 euro, ritenuta parziale provento dell’attività di spaccio. L’arrestato è stato posto ai domiciliare in attesa di essere giudicato con rito direttissimo