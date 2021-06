CATANIA – Nasconde droga in casa: arrestato. I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza un catanese di 23 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli uomini del Nucleo Operativo, dopo averlo tenuto sotto osservazione per alcuni giorni, la scorsa notte hanno fatto scattare l’irruzione nell’abitazione dell’uomo di Via Moncada, nel cuore di San Cristoforo. Lì hanno trovato e sequestrato: 500 grammi di “hashish”, circa 500 grammi di “marijuana”, 2.500 euro in contanti, un coltello da cucina ancora intriso di hashish, e del materiale comunemente utilizzato per il confezionamento delle dosi di droga da immettere nel mercato al dettaglio dove, nello specifico, avrebbe potuto rendere almeno 15.000 euro. L’arrestato, in attesa del giudizio per direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.

