PALERMO – La Polizia di Stato ha avviato una terza fase del progetto “Camper” #questononèamore , volto a sensibilizzare le coscienze contro il femminicidio e la violenza di genere. Come già accaduto nella precedente stagione, a cadenza settimanale, una postazione mobile della Polizia di Stato raggiungerà, secondo una calendarizzazione già stabilita, istituti scolastici palermitani e luoghi di aggregazione giovanile. Domani il camper sarà presente presso l’Istituto Linguistico “Ninni Cassarà”, di via D on Orione.

A bordo sono presenti operatori qualificati provenienti dalla Sezione “Reati sessuali ed in danno di minori” della Squadra Mobile, dalla Divisione Anticrimine, dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, medici della Polizia di Stato, operatori della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, personale della rete antiviolenza, operatori psicopedagogici del progetto contro la dispersione scolastica che dialogheranno con studenti e docenti, in ordine alle modalità di tutela e di “richiesta d’aiuto”, nel caso si fosse vittima o testimone di maltrattamenti. Il disagio causato dalla violenza di genere e quello più tipicamente giovanile che può sfociare in atti di bullismo, hanno una comune radice in un male oscuro che, spesso, paralizza la vittima e ne impedisce la denuncia.

La Polizia di Stato, nel corso dell’iniziativa descritta, vuole agire anche in relazione a questo drammatico fenomeno, per la prevenzione di malesseri adolescenziali, attraverso l’avvio di un nuovo progetto denominato “Blue Box”. Nei pressi del camper sarà collocata, quindi, una scatola blu dove, in forma anonima, sarà possibile segnalare episodi di disagio adolescenziale, legati alla vulnerabilità giovanile ed al dolore psicologico. Questo il calendario dei prossimi eventi:

Giovedì 16 Novembre – Istituto Nautico “Gioeni Trabia”, corso V.Emanuele 27;

Sabato 25 Novembre – Cittadella Universitaria, viale delle Scienze, in occasione degli eventi previsti per la ricorrenza della “giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”. Martedì 28 Novembre – Istituto Comprensivo “M. Buonarroti”, via Tembien 1.