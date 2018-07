Avviso agli automobilisti: è previsto traffico da "bollino nero" sulle strade delle vacanze le mattine del 4 e 11 agosto. Quindi, chi ha un minimo di flessibilità punti a una "partenza intelligente". Senza avere troppa fretta di arrivare, anche perché con l'esodo scattano i nuovi 'Tutor': i controlli sulla velocità media, con un nuovo sistema dopo il contenzioso nato su quello utilizzato fino ad aprile, riguarderanno da subito 22 tratte sulle principali direttrici autostradali, sulla A1, in Emilia, e poi nei pressi di Roma e Cassino, sulla A10 in provincia di Savana, su diversi tratti della A14, verso le località di mare romagnole, e al Sud sulla A16 e sulla A30.Questo fine settimana, il primo da "bollino rosso", sarà anche il primo test per il piano messo a punto dal tavolo Viabilità Italia, che prevede il rafforzamento dei controlli delle forze di polizia, con 1.400 pattuglie della Stradale in media al giorno sulle strade, 800 pattuglie della Polizia Ferroviaria, che si avvarrà anche di un nuovo dispositivo di lettura ottica per il controllo dei documenti, sorvoli con gli elicotteri di Polizia e Carabinieri e misure di coordinamento con Anas, Autostrade e le altre società concessionarie, Vigili del Fuoco e Protezione civile. "Nel piano - spiega Giovanni Busacca, direttore del servizio di Polizia Stradale e presidente di Viabilità Italia - c'è un'assistenza meccanica, sanitaria e di protezione civile, con 53 punti".Il bollino, rosso o nero, viene assegnato in chiave preventiva, in modo che si possano programmare le partenze, ma il capo della Stradale si è preparato anche all'ipotesi peggiore: "Siamo pronti a distribuire acqua". Sono stati disposti anche sorvoli di Polizia e Carabinieri lungo le autostrade dell'esodo: "Ci siamo distribuiti la penisola - aggiunge Busacca -, in questo modo anche dall'alto sarà possibile dare una mano".Sul suo sito la Polizia ha pubblicato il calendario del traffico. Un terzo del traffico leggero annuale si concentra proprio nel periodo estivo e il problema è anche prevenire incidenti, che - secondo i dati Istat- hanno provocato nel 2017 3.378 morti. Per questo il capo della Polizia, Franco Gabrielli, fa appello al buon senso: "Non usate gli smartphone, mettetevi alla guida solo quando le condizioni lo consentono e non utilizzate la corsia centrale quando non è utile".A proposito del rientro, un'ultima avvertenze: il traffico sarà da bollino rosso, per il rientro in città, anche le due domeniche di agosto e nel primo fine settimana di settembre.(ANSA).