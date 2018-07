un'auto si era verificato sulla strada provinciale Caccamo-Termini Imerese. Un impatto che si era rivelato violentissimo, al punto da rendere necessario il trasporto in ospedale tramite l'elisoccorso.

I familiari e gli amici della cittadina in provincia di Palermo hanno sperato nel miracolo fino all'ultimo, ma oggi è giunta la terribile notizia che ha gettato nello sconforto tutto il paese. Pizzo, che lavorava come operatore socio sanitario, si era trasferito ormai da tempo a Savigliano, in provincia di Cuneo, per motivi di lavoro.

Aveva dovuto lasciare la sua terra nel 2014, ma tornava in Sicilia ogni volta che poteva. Proprio come pochi giorni fa: il 36enne stava trascorrendo le sue ferie nell'Isola. Sotto choc tutti coloro che lo conoscevano. I messaggi rivolti a Pizzo, tramite i social network, sono decine. A partire da quello della Polisportiva Nuova Città di Caccamo: "Il presidente Rassy Gullo, i dirigenti, lo staff tecnico, i tesserati - scrivono - esprimono il proprio cordoglio alla famiglia di Giuseppe Pizzo, giovane caccamese venuto a mancare prematuramente e tragicamente in queste ore".

"Un'altra stella è volata tra gli angeli - aggiunge Silvano Fragale - riposa in pace caro Giuseppe". E ancora: "Ci lascia Giuseppe Pizzo - scrive Pippo Intile - il ragazzo di Caccamo coinvolto qualche giorno fa in un drammatico incidente stradale. Giuseppe riposa in pace tra gli Angeli del Paradiso". Le indagini sull'incidente che è costato la vita al motociclista sono ancora in corso, ad effettuare i rilievi, quel giorno, la polizia municipale di Termini Imerese.

Non ce l'ha fatta Giuseppe Pizzo, il 36enne di Caccamo che lo scorso 19 luglio era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale.Lo scontro tra la sua moto Suzuki ed