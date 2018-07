Un viaggio da guinness dei primati, quello intrapreso da Herr Claus Stahl, ex poliziotto tedesco, adesso in pensione, che dalla Germania ha deciso di attraversare tutta la penisola italiana col suo Eicher – trattore con un cilindro da 16 cavalli – con direzione la Sicilia. Ha finora percorso circa 2800 km e fa tappa in questi giorni nell’agrigentino, precisamente a Montallegro. Durante il suo lungo viaggio – riferisce a La Sicilia – ha avuto dei piccoli guasti ai cuscinetti che è riuscito a riparare lui stesso. Il pensionato riprenderà oggi il suo viaggio verso altre mete siciliane.