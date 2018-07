L'incendio si è diffuso nel giro di pochi minuti, gli operai all'interno della struttura sono riusciti a mettersi in salvo ed hanno subito lanciato l'allarme.

Sul posto sono arrivate sei squadre dei vigili del fuoco, in queste ore impegnate nelle complicate operazioni di spegnimento. Intervenuti anche il nucleo Nbcr - nucleare - biologico - chimico - radiologico - per accertare eventuali pericoli nell'aria, i carabinieri e i sanitari del 118. Sulle cause del rogo sono in corso le indagini.

Mentre la pala meccanica spostava lo zolfo grezzo nell'opificio in via Friddi di 500 metri quadri, alcune scintille hanno innescato le fiamme. Solitamente gli operai utilizzano della calce per spegnere questi piccoli focolai. Stavolta sono stati sopraffatti dal rogo. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile comunale che sono riusciti a circoscrivere le fiamme. Alcune famiglie che vivono nei pressi sono state allontanate. Una squadre Nbcr dei pompieri ha controllato la qualità dell'aria. Controlli che sono proseguiti dai tecnici dell'Arpa e dell'Asp. Il tetto del capannone è stato danneggiato dalle fiamme.