PALERMO - “Via del Levriere è come una trincea e lo sono anche via del Segugio a Bonagia e via Bennici a Settecannoli. Tutto per colpa degli alberi piantati a suo tempo, le sterculie, che stanno distruggendo i marciapiedi, impedendo ai pedoni di camminare e costringendoli a usare la strada dove passano le auto – dice Sandro Terrani, capogruppo del Mov139 – I lavori iniziati lo scorso 11 novembre sono stati interrotti e non si capisce perché, mentre chi si fa male continua a chiedere i danni al Comune. Una situazione a cui bisogna porre subito rimedio”.