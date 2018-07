PALERMO - La società Italo-belga che gestisce la spiaggia di Mondello, attrezza il lido giornaliero "Onde beach" per gli utenti con disabilità. Per loro un ingresso apposito per non fare la fila, pedane di legno che arrivano al mare, spogliatoi, docce e 3 sedie job per l'accesso in acqua. "Abbiamo abbattuto le barriere architettoniche e attrezzato il lido Onde Beach per le persone con disabilità - spiega Giovanni Tomasello, presidente Italo Belga - con una serie di servizi pensati per loro: dagli scivoli alle passerelle per raggiungere il mare, agli spogliatoi e servizi igienici. Tutto per far sì che possano trascorrere delle giornate al mare come è normale che dovrebbe essere". Inoltre è previsto un biglietto dimezzato per bagnante e accompagnatore.