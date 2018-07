con il semaforo rosso (200 euro di multa e 6 punti sulla patente) e con i fari spenti (335 euro). Il giovane stava persino parlando al cellulare: altri 646 euro di multa e via altri punti sulla patente. La guida senza cinture gli è costata 323 euro e 5 punti. E infine 3.170 euro di multa per la mancata assicurazione del veicolo.

A fari spenti in piena notte, sfrecciando per la via, passando con il semaforo rosso, senza cinture e parlando al cellulare. E senza assicurazione. Il tutto davanti a una pattuglia di vigili urbani di cui ovviamente non era accorto. La polizia municipale è partita all'inseguimento e, una volta raggiunto, il 29enne alla guida è diventato un recordman: è riuscito a prendere quasi seimila euro di multa in un colpo solo e rischia l'azzeramento dei punti sulla patente. A raccontare il fatto, accaduto a Torino, è il quotidiano La Repubblica.Passare