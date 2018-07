con il 96,8% di assenze in parlamento ha dimostrato irresponsabilità e menefreghismo, mancando di rispetto agli italiani che hanno dato fiducia al Movimento e a tutti i suoi colleghi che non hanno mai smesso di lavorare in Parlamento. Per tale motivo, senza alcuna esitazione,Con queste parole, in un post su Facebook, il capogruppo pentastellato alla Camera Francesco D'Uva ha comunicato l'allontanamento dal Movimento di quello che era stato ormai definito un "deputato-skipper". Mura, 53 anni, cagliaritano, eletto nel collegio uninominale della sua città, era finito nella bufera durante i giorni scorsi,aveva dichiarato lo stesso parlamentare, a chi gli chiedeva il motivo di tante assenze. Il deputato, impegnato a viaggiare con la sua barca a vela, aveva infatti detto di recarsi a Roma soltanto una volta a settimana, per le riunioni della commissione Trasporti, ma il mondo del web non lo aveva perdonato. Le richieste di dimissioni erano repentinamente arrivate sui social dagli stessi elettori del M5S. Adesso Mura, che resterà componente della Camera, dovrebbe andare a rinforzare le truppe del gruppo misto.