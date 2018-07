PALERMO - Approvazione del bilancio, ma soprattutto rinnovo del cda. Oggi potrebbe essere un giorno decisivo per Gesap, la società che gestisce l'aeroporto di Punta Raisi: nel pomeriggio si riunirà l'assemblea dei soci con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio 2017. Ma oggi dovrebbe dimettersi anche il consiglio di amministrazione, ormai in scadenza, che potrà essere rinnovato oggi o alla prossima assemblea.“Oggi l’assemblea dei soci della Gesap, la società di gestione dell’aeroporto Falcone-Borsellino, si riunirà per l’approvazione del bilancio e il rinnovo del Consiglio di amministrazione, che potrebbe avvenire in giornata o alla prossima assemblea, confermando l’attuale o modificandolo. I conti dell’azienda oggi sono positivi e non si parla più di esuberi, ma soprattutto possiamo dire che all’aeroporto si respira aria pulita: dopo lo scandalo mazzette e le inchieste sugli appalti spezzettati e le consulenze, si è finalmente cambiato corso. Di questo non possiamo che ringraziare gli amministratori uscenti, che con il loro operato hanno smontato l’idea malsana secondo cui per fare andare bene una società partecipata si deve necessariamente svenderla ai privati”. Lo dice in una nota il segretario generale della Legea Cisal Gianluca Colombino.“La Cisal si è costituita parte civile nei processi a carico di chi ha provato a lucrare sullo scalo – continua Colombino – Continueremo a lottare per difendere i lavoratori e il bene della collettività, respingendo ogni ipotesi di privatizzazione che scollegherebbe l’aeroporto dal territorio ma, al contrario, valutando l’attivazione di partnership con privati sull’implemento delle infrastrutture”.