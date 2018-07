PALERMO - Il consiglio della Camera di Commercio Palermo ed Enna riunitosi oggi ha eletto come componente di giunta camerale, in rappresentanza di Confcommercio Palermo, per il settore commercio, l’imprenditore palermitano Andrea Peria Giaconia.Andrea Peria Giaconia, 47 anni, imprenditore culturale nell’ambito dei concerti, degli spettacoli e del cinema, è laureato in Giurisprudenza. Dal 2009 realizza con l’Autorità Portuale di Palermo il “Festival Porto d'Arte”, al Complesso Monumentale Castello a Mare, giunto alla decima edizione, con la presenza di artisti nazionali ed internazionali. Ad oggi ha prodotto e organizzato nella sua ventennale carriera più di 300 concerti e spettacoli. Gestore di alcune sale cinematografiche cittadine, presiede dal 2011 l’associazione di categoria degli esercenti cinematografici, Anec di Palermo e della provincia, ed è attualmente vice presidente regionale dell'Agis, categoria madre nel settore dello spettacolo.“Nel ringraziare la presidente di Confcommercio Patrizia Di Dio e tutti coloro che hanno determinato la mia elezione in giunta camerale – dice Andrea Peria Giaconia - desidero sottolineare che, nonostante i dieci voti a disposizione di Confcommercio, sul mio nome sono confluite altre quattro preferenze che testimoniano il largo consenso che si è manifestato sul mio nome. Ciò costituisce un motivo di maggiore impegno e maggiore responsabilità verso la categoria che rappresento e verso tutti coloro che hanno espresso fiducia in me”, conclude Andrea Peria Giaconia.In giunta camerale, in rappresentanza di Confcommercio Palermo, oltre al nuovo eletto Andrea Peria Giaconia, siedono già Nicola Farruggio e Daniela Cocco.