PALERMO - Si è tenuto oggi, davanti Palazzo d’Orleans, un sit-in di protesta dei lavoratori del Gruppo Cisma Ambiente per le autorizzazioni relative all’impianto di stoccaggio, trattamento e discarica per rifiuti speciali di Melilli. Il sit-in, indetto dalla Segreteria Regionale e Provinciale di Siracusa Cisal Terziario guidata da Paolo Magrì, ha visto presente una folta rappresentanza di lavoratori che, dopo la prima ora di manifestazione, ha ricevuto la notizia della convocazione dei due Assessorati (Territorio e Ambiente ed Energia), presso l’ufficio di Presidenza, per un incontro al quale sono stati chiamati a partecipare anche i rappresentanti sindacali e una rappresentanza di lavori.L’incontro si è tenuto presso l’ufficio di Presidenza della Regione, coordinato dal Capo di Gabinetto Carmen Madonia, la quale, si legge nella nota del sindacato, “ha dimostrato ampia attenzione e sensibilità per la risoluzione delle problematiche. Per questo motivo le organizzazioni sindacali confidano che l’Ufficio di Presidenza potrà trovare un’efficace soluzione per la tutela dell’occupazione, dell’ambiente e in questo caso anche del buon nome della Pubblica Amministrazione”.Oggi la Cisma impiega 20 unità, a cui va aggiunto il personale della Paradivi Servizi (59 unità), nonché del laboratorio Siram (due unità). Le organizzazioni sindacali hanno ricevuto comunicazione del licenziamento di buona parte dei dipendenti, circa 40, e della riduzione dell’orario per altri 13.“Bisogna inoltre considerare il grave pericolo a cui è esposto il territorio con la chiusura incontrollata dell’impianto che, senza esercizio di attività, non sarà in grado di reperire adeguate risorse finanziarie per consentire una gestione efficiente in termini di smaltimento del percolato, monitoraggio della discarica e dell’intero sito industriale, oltre al mantenimento in buono stato manutentivo e di sicurezza degli impianti”, spiegano fonti sindacali.