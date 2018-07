PALERMO - La polizia ha arrestato nell'aeroporto Falcone Borsellino Costel Moreanu romeno di 44 anni, su cui pendeva un ordine di carcerazione della procura della Repubblica di Frosinone per le accuse di violenza e minaccia a pubblico ufficiale. L'uomo è stato notato dagli agenti della Polaria. Ha cercato di allontanarsi per non essere bloccato. Ma è stato fermato e portato negli uffici. (ANSA).