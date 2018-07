Una brusca frenata e otto persone restano ferite nella metropolitana di Milano. L'incidente si è verificato intorno alle 16 sulla linea 1, la "rossa", tra le fermate di Turro e Loreto. Sul posto diverse ambulanze. Stando all'Areu sono rimasti coinvolti un 21enne, una 64 enne e un'anziana di 86 anni, valutati in codice verde; mentre nella seconda stazione i feriti sono un uomo di 33 anni e un'altra persona di 57, entrambi trasportati in codice verde in ospedale.La circolazione dei treni è stata sospesa per circa 40 minuti tra le 16 e le 16:40 tra le stazioni di Palestro e Pasteur. La causa della frenata - stando a quanto riferito - è stato un guasto al sistema di alimentazione.