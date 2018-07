Due uomini, uno di sessant'anni e l'altro di settanta, sono morti in un incidente avvenuto ieri sera a Modena in via dell'Aeroporto, in prossimità di stradello Boschi, nella frazione di Marzaglia. Erano entrambi a bordo di una Maserati, che è uscita di strada. I vigili del fuoco insieme al 118 hanno estratto dalle lamiere dell'auto un uomo di 60 anni in gravissime condizioni, poi deceduto durante il trasporto all'ospedale di Baggiovara.