Ci sono una donna e un bambino di 4 anni italiani fra i 5 morti dell'incidente avvenuto la notte scorsa in Scozia fra un minibus e un fuoristrada, scontratisi in un frontale. Lo riferisce SkyNews, precisando che il van aveva a bordo appunto "turisti italiani".Secondo fonti di polizia locale, a bordo del minibus Fiat viaggiavano sei persone, tutti connazionali: due coppie italiane, una delle quali con due figli piccoli. A perdere la vita, a quanto risulta dai primi accertamenti non ancora ufficializzati, sono stati uno dei due bimbi e la donna della coppia che viaggiava da sola.