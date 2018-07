. Nello scontro tra una moto ed un'auto a Bagheria è rimasto ferito un ragazzo di 27 anni, adesso ricoverato in Rianimazione al Civico di Palermo.Stanotte si trovava a bordo di una Yamaha 500, quando per cause ancora da accertare, è finito contro un palo dell'illuminazione pubblica. Perso il controllo del mezzo, si è poi scontrato con una Nissan Micra. L'impatto si è rivelato violentissimo, al punto da rendere necessario il trasporto con codice rosso in ospedale.che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica. Ieri, a perdere la vita in seguito ad un altro drammatico impatto, Giuseppe Pizzo, di Caccamo. Da tempo il 36enne si era trasferito in provincia di Cuneo per lavoro, si trovava in Sicilia per le vacanze estive. Lo schianto è avvenuto il 19 luglio: dopo otto giorni di agonia, per lui non c'è stato niente da fare. E' deceduto al Civico.