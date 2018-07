L’operazione è stata programmata dal Comandante Gabriele Marchese per contrastare il degrado cittadino e l’inquinamento ambientale. Gli agenti del nucleo Controlli Ambientali hanno censito 27 autovetture risultate ai controlli prive di copertura assicurativa. Da oggi si avvierà l’iter per invitare i proprietari a chiarire la loro posizione. Due delle autovetture trovate erano prive di targa e di elementi distintivi che permettessero l’individuazione dei proprietari e gli agenti hanno avviato la procedura per la rimozione e successiva distruzione. I procedimenti si concluderanno con l'invio dei verbali ai proprietari delle 27 autovetture con l'invito a regolarizzare la copertura assicurativa o in alternativa, rottamare le proprie autovetture.