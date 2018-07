. La donna, Giovannina Miliano di 84 anni, è stata travolta dall’auto del marito che faceva retromarcia, mentre cercava di aiutarlo ad effettuare le manovre per uscire dal cancello.. E' stata trasportata in elisoccorso da Castellana Sicula all’ospedale Civico di Palermo, dove le sue condizioni sono poi precipitate.Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Petralia Sottana e della stazione di Blufi che stanno conducendo le indagini coordinate dalla procura di Termini Imerese. L'uomo, G.R di 85 anni, ha raccontato nel dettaglio le fasi dell'incidente. Disperato dopo la notizia della morte della donna, ha collaborato con i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.