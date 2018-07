ENNA - E' morto a Enna il giornalista Antonio Giaimo. Aveva 73 anni. Era stato redattore del giornale L'Ora e poi collaboratore dell'ANSA da Montevideo dove si era per alcuni anni trasferito con la famiglia. Rientrato definitivamente in Italia, era passato al Giornale di Sicilia. Giaimo, dotato di grandi curiosità professionali, aveva unito impegno culturale e scelte non convenzionali. Era stato un appassionato di archeologia e un profondo conoscitore della realtà politica e sociale del Sud America alla quale si era avvicinato attraverso la moglie Dirce Bonardi, docente universitaria a Montevideo di origini italiane. (ANSA).