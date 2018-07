– C'è una nuova contestazione, concorso in associazione per delinquere, nei confronti dell'ex Presidente del Senato. Il provvedimento è in corso di notifica. L'inchiesta sue sulla rete che avrebbe consentito la circolazione di informazioni riservate, oltre che l'assunzione di personale in cambio di favori, è stata chiusa. Una maxi indagine della Procura di Caltanissetta guidata da Amedeo Bertone che si è avvalsa delle indagini della squadra mobile di Marzia Giustolisi.– Nel primo capo d'accusa, associazione per delinquere, sono indagati, imprenditore, che avrebbe assicurato assunzioni “in favore di appartenenti delle forze dell'ordine,, Comandante provinciale della guardia di finanza di Caltanissetta e poi Capo centro della Dia;, comandante della Tributaria della guardia di finanza di Caltanissetta,, appartenente al nucleo di polizia tributaria, avrebbero eseguito “dietro elargizione di favori per loro stessi o per amici e famigliari, attività dell'ufficio in maniera tale da soddisfare gli interessi di Montante”., comandante provinciale dei carabinieri di Palermo, avrebbe fornito a Montante informazioni riservate;, sostituto commissario della polizia,, vice sovrintendente della polizia di Stato, avrebbero reperito “al fine di tutelare gli interessi di Montante, attraverso accessi abusivi nella banca dati delle forze dell'ordine”, informazioni di natura riservata. Indagato anche, comandante della legione carabinieri Sicilia e Capo di Stato maggiore dei carabinieri, si sarebbe occupato di promozioni e trasferimenti e avrebbe veicolato informazioni di natura riservata.- A, ex presidente del Senato, viene contestata, insieme addirigente della prima divisione Sco di Roma,, capo reparto dell'Aisi e, l'accusa di concorso in associazione per delinquere. Tutti avrebbero concorso “nel rafforzamento e perseguimento degli interessi mettendo a disposizione degli appartenenti al sodalizio, le possibilità derivanti dai ruoli ricoperti al fine di aiutarli a eludere le investigazioni che la Procura della Repubblica di Caltanissetta stava eseguendo sul loro conto attraverso la rivelazione reiterata e continuativa di notizie coperte da segreto d'ufficio relative alle indagini svolte nei loro confronti”.– A vario titolo sono accusati di aver favorito Antonello Montante nell'eludere le investigazioni., che non avrebbe indicato agli uomini della polizia l'esistenza del bunker segreto nella casa di Montante. Gli altri indagati sono, investigatore della Dia, accusato di aver occultato una relazione di servizio;, che avrebbe rivelato a Montante il contenuto del suo interrogatorio. Indagato anche, accusato di aver favorito Montante mentendo agli inquirenti.