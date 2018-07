PALERMO - “Palermo non può affogare nell’immondizia, serve il pugno di ferro con chi mortifica la città abbandonando rifiuti ovunque, specie nelle periferie. Bisogna denunciare questi delinquenti”. Lo dice Giovanni Lo Cascio, presidente della commissione Urbanistica del comune di Palermo ed esponente del Partito Democratico.“Chiedo al sindaco Orlando di attivare tutte le misure necessarie per tutelare la salute dei cittadini onesti e rispettosi delle regole – continua Lo Cascio – Oltre alla multe, bisogna segnalare in Procura e denunciare penalmente chi sfregia la città, mettendo in difficoltà la Rap che ha già i suoi problemi e che dovrebbe concentrare gli sforzi sull’eliminazione delle discariche abusive”.