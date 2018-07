PALERMO - Il fuoco ha invaso nel giro di pochi minuti l'appartamento, il fumo nero è giunto in strada. Paura in pieno centro a Palermo intorno alle 20, dove si è verificato un incendio.Le fiamme sono divampate al terzo piano di una palazzina di via Alessio Narbone, quasi all'angolo con via Dante. Decine le chiamate arrivate al centralino dei vigili del fuoco: i residenti, impauriti, hanno abbandonato le proprie case e sono usciti in strada. Evacuati anche coloro che abitano negli stabili vicini. Tre le squadre del comando provinciale giunte sul posto per domare le fiamme.Non si sarebbero registrati feriti, ma sono intervenuti anche i sanitari del 118 per soccorrere eventuali intossicati da fumo. La strada è stata chiusa al traffico, zona off limits per auto e pedoni fino al completamento delle operazioni di spegnimento. Da accertare le cause del rogo, le indagini sono in corso.