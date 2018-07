Le modifiche nello specifico riguardano: per le utenze non domestiche il conferimento anche per il venerdì del cartone (sempre dalle ore 13 alle ore 14); il conferimento di carta e cartoncino, invece, seguirà lo stesso calendario delle utenze domestiche e avverrà a chiusura serale dell'esercizio commerciale (dalle 20 alle 22); per le utenze con produzione specifica, per quanto concerne l'organico, oltre al calendario giornaliero previsto, sarà possibile conferire anche il Lunedì, Giovedì e Sabato (congiuntamente alle utenze domestiche) dalle ore 20,00 alle ore 22,00.

Per le utenze domestiche afferenti "Palermo Differenzia 2" (Resuttana, Politeama -Massimo) il conferimento del vetro è previsto per la domenica sera, anziché il sabato, dalle ore 20,00 alle ore 22,00 con il servizio di raccolta di Lunedì da parte di RAP.

Al fine di dare massima comunicazione e diffusione sulle modifiche di cui sopra la SSR Area Metropolitana (Palermo Ambiente) ha costituito una squadra per le attività di sensibilizzazione e informazione.

L'utenza interessata potrà acquisire dettagliate informazioni sia sui territori serviti che sulle modalità e orari dei conferimenti consultando il sito della Rap: www.rapspa.it(area Raccolta differenziata ) o contattando l'URP aziendale al numero verde 800237713.

PALERMO - Il Comune di Palermo ha provveduto a emanare una nuova ordinanza sindacale, la n. 168 del 23.07.2018, che regolamenta con dei nuovi orari e giorni i conferimenti di alcune utenze (sia commerciali che domestiche).