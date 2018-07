Avvenimenti previsti per oggi, venerdì 27 luglio, in Sicilia.1) CATANIA - Cimitero, ore 09:00 Deposizione di corone di alloro sulle tombe del Commissario Beppe Montana e dell'Ispettore Giovanni Lizzio. Alle 10, nella Chiesa di San Michele ai Minoriti, via Etnea, poliziotti della Questura di Catania, Autorità civili e militari e cittadini si ritroveranno riuniti per la Messa commemorativa celebrata del Cappellano della Polizia di Stato Salvatore Interlando.2) SIRACUSA - Municipio, Sala Archimede, ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione della XII edizione della "Regata dei quartieri storici".3) CATANIA - Municipio, ore 11:00 Il sindaco Salvo Pogliese incontra dirigenza, tecnici e calciatori del Catania.4) PALERMO, ore 18:00 Anteprima per la stampa e per chi volesse assistere della XI edizione del Teatro del Fuoco International Firedancing Festival "Misteri del fuoco", con la presentazione del Prof. Ignazio Buttitta.5) CATANIA - Hotel Exclesior, ore 18:00 Convegno-assemblea nel Partito Radicale durante il quale verranno presentate le '8 proposte di legge di iniziativa popolare'. Partecipano, tra gli altri, Rita Bernardini, Sergio D'Elia, Maria Antonietta Farina Coscioni ed Elisabetta Zamparutti6) LIPARI (ISOLE EOLIE, ME) - Giardini del Centro studi e problemi eoliani, ore 20:30 Nell'ambito di "Eolie in video" 2018, il Concorso dei Cortometraggi del XXXV Festival Internazionale del Cinema delle Isole Eolie: Non toccate questa casa di Americo Melchionda, Polis Neadi Pierluigi Ferrandini, Cent&rsquoanni di corsa di Domenico Parrino, Un minutito di Javier Macipe, Partenze di Nicolas Morganti Matrignani, L&rsquoappuntamento di Vito Cea.7) SIRACUSA - Arcivescovado, ore 21:00 Nel'ambito di "Ortigia Classica. International Music Festival", concerto "Magic Violin" del violinista russo Sergey Girshenko.8) GIBELLINA (TP), ore 21:15 Nell'ambito delle Orestiadi per un weekend "lungo dieci anni", prima nazionale: "Le stanze di Ulrike - la rivoluzione inizia a primavera". Di e con Silvia Ajelli, regia di Rosario Tedesco una produzione Teatro Biondo di Palermo e Orestiadi di Gibellina.9) TAORMINA (ME) - Teatro Antico, ore 21:15 In scena Teresa Mannino con il suo spettacolo "Teresa Valéry".10) PALERMO - Sanlorenzo Mercato, Palco del Giardino, ore 21:30 Serata Vasco con Colpa d'Alfredo Band. (ANSA)