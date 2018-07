. Domenica, 29 Luglio alle 21,30 in Piazza Monsignor Lo Cascio arriva "Venti... miglia di moda". A sfilare, ancora una volta, le ultimissime collezioni dei marchi siciliani più trendy e glam. Uno spettacolo suggestivo immerso in un'atmosfera unica,. A fare da sfondo a una passerella mozzafiato, un allestimento unico e originale che proietterá Ventimiglia e chiunque decidesse di trascorrere una serata indimenticabile in un mondo all'insegna della bellezza ma non solo.. In particolare, verrà consegnato il prestigioso “Sigillo Teodoto” al già Procuratore Aggiunto di Palermo Leonardo Agueci, all'imprenditore Tommaso Dragotto, allo storico pilota della Targa Florio Ninni Vaccarella e al pianista affetto da grave ipoacusia neurosensoriale, Davide Santacolomba."Apriamo il nostro ricchissimo calendario estivo con un grande evento che, anno dopo anno, raddoppia il successo in termini di qualità di spettacolo e di gradimento di pubblico. Per una notte Ventimiglia diventerà capitale della moda e della cultura siciliana. Insomma, un'eccellenza fra le eccellenze, un appuntamento da non perdere" così il sindaco Antonio Rini.