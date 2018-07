opo trattamento mediante intervento di stenting carotideo per pseudoaneurisma da lesione traumatica di un vaso, la morte è sopraggiunta a distanza di alcuni giorni in seguito a complicanze severe e assolutamente inattese". L'operazione è stata eseguita il 18 luglio scorso, come precisano proprio dall'ospedale: "E' stato effettuato

dal professionista C.C., consulente presso l’azienda per l’esecuzione di questi specifici interventi. Il professionista in oggetto ha condotto ad oggi oltre duemila procedure di questo tipo, motivo per cui è considerato una autorità in materia".

"La complicanza - sottolineano - è stata riscontrata personalmente dall’operatore. Consiste nella formazione di una embolia gassosa e non si è mai verificata nell’intera serie che costituisce la sua amplissima esperienza personale. Il paziente è stato seguito nei giorni successivi all’intervento presso l’Unità Operativa Neurorianimazione e trattato con altissima intensità. Ciò nonostante non è stato possibile scongiurare il peggioramento delle sue condizioni fino all’esito fatale avvenuto il 23 luglio".

La direzione aziendale, puntualizza la nota, "ha immediatamente insediato, già il 20 luglio, una commissione interna volta a chiarire l’accaduto e ad identificare eventuali responsabilità". "A seguito dell’intervento delle autorità giudiziarie l’azienda ha messo a disposizione ogni utile informazione e offre la massima collaborazione agli inquirenti - concludono -. La Direzione Aziendale esprime ai familiari i sensi della sua vicinanza e il rammarico per il decesso del congiunto".

La moglie ha presentato denuncia ai carabinieri e la Procura ha aperto un'inchiesta: le cartelle cliniche sono state sequestrate ed è stata disposta l'autopsia. Nel frattempo, la direzione aziendale degli Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, fa sapere di avere avviato anche un'indagine interna per accertare quanto accaduto.