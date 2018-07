Il segnalante dovrà fornire le proprie generalità e ove possibile farsi trovare nelle adiacenze del luogo.

ai cittadini che volessero segnalare abusi e violazioni da parte dei residenti delle zone dello step 1 (quartiere Strasburgo) e step 2 (Politeama- Massimo) in cui vige il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti.“Con la collaborazione dei cittadini dobbiamo individuare e sanzionare coloro che non ne vogliono sapere di differenziare i rifiuti e in barba a disposizioni, regole e ordinanze conferiscono i rifiuti fuori orario o li abbandonano indiscriminatamente sui marciapiedi” ribadisce il Comandante. Il numero sarà disponibile tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 10:00 e dalle ore 20:00 alle ore 22:00 un operatore raccoglierà le segnalazioni che saranno girate alle pattuglie operanti sul territorio per sanzionare i trasgressori.