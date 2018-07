Paolo Borrometi. Giornalista che con le sue inchieste ogni giorno combatte la mafia. Questo è il giornalismo che ci piace e di cui c'è bisogno", ha scritto in un tweet il vicepremier "Dedico lo scioglimento per mafia del comune di Vittoria (deliberato oggi in consiglio dei ministri) a. Giornalista che con le sue inchieste ogni giorno combatte la mafia. Questo è il giornalismo che ci piace e di cui c'è bisogno", ha scritto in un tweet il vicepremier Luigi Di Maio facendo riferimento allo scioglimento per mafia del comune siciliana, sul quale oggi è arrivato il via libera del governo. facendo riferimento allo scioglimento per mafia del comune siciliana, sul quale oggi è arrivato il via libera del governo.

PALERMO - È stato sciolto per mafia il comune di Vittoria. L'ok oggi in Consiglio dei ministri."Lo scioglimento da parte del Consiglio dei Ministri del Comune di Vittoria per infiltrazioni mafiose -ha dichiarato il Presidente della Commissione antimafia regionale, che ha annunciato la volontà di recarsi a Vittoria quanto prima per offrire la collaborazione piena della Commissione - conferma quanto, già in questi primissimi mesi, la Commissione antimafia dell’Ars aveva avuto modo di accertare e cioè che settori cospicui dell’economia siciliana sono in mano alle cosche anche grazie alle pervasive ingerenze nella pubblica amministrazione. Adesso serve che l’azione dei Commissari sia coadiuvata dai settori sani e dai cittadini di Vittoria. Un lavoro di bonifica amministrativa e culturale indispensabile per liberare la città da una insopportabile cappa di malaffare che ne ha minato nel profondo l’economia e gli spazi democratici".“Commentare lo scioglimento di un Comune siciliano per mafia è sempre triste, lo è infinitamente di più se il Comune sciolto per mafia è l’ennesimo in Sicilia. Negli ultimi tre anni ne sono stati sciolti una decina nell’isola e questo è un segnale veramente inquietante”. Così il deputato del M5S e vicepresidente dell’Ars,. “Il voto di scambio politico mafioso - continua - è il cancro delle istituzioni ed era evidentemente logica la nostra richiesta di intervento dell’Osce, che abbiamo fatto durante la campagna elettorale delle regionali, ma alla luce dell’ennesimo fatto grave, adesso possiamo dire senza paura di essere smentiti, che non era neanche peregrina, a dispetto di coloro che sul tema hanno voluto fare facile ironia del tutto fuori luogo”. “Di certo – conclude il deputato - ci sono due fatti: il primo è che questo è un Comune con un’amministrazione che ha padrini politici nel governo Musumeci e il secondo, che i cittadini vittoriesi nel giugno del 2016 sono stati costretti a votare in un contesto assurdo, con entrambi i candidati al ballottaggio destinatari di avvisi di garanzia. La pericolosa continuità col passato si debella chiudendo le porte a tutti coloro che ci hanno avuto a che fare”.