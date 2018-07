. In manette è finito un pregiudicato di 63 anni. Nell'immobile sono stati rinvenuti un fucile automatico calibro 12 a canne mozze con il relativo munizionamento e oltre 100 grammi di marijuana già essiccata. In un'altra abitazione dell'uomo i carabinieri hanno trovato una pistola scacciacani con canna alterata. L'uomo è accusato di produzione di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma da sparo; è stato rinchiuso nel carcere di Trapani, in attesa della convalida dell'arresto.