SIRACUSA - Sono già partiti per la Scozia i parenti della famiglia siracusana che giovedì notte ha avuto. Si trovavano a bordo di un pulmino della Fiat quando per cause ancora da accertare il mezzo si è scontrato frontalmente con un Suv che proveniva in direzione opposta. Fatale l'impatto per il bimbo di 4 anni, morto sul colpo. Illeso il fratellino di 3. Sono ricoverati in terapia intensiva i genitori: gravi le condizioni della donna, agente di Polizia penitenziaria in servizio a Brucoli, trasportata in elisoccorso in ospedale; il marito, militare della Guardia Costiera ad Augusta, è ricoverato anche lui in prognosi riservata. Un'altra donna italiana che si trovava con loro sul pulmino, forse un'amica, è deceduta. Hanno perso la vita i tre occupanti britannici del Suv."La tragedia che la scorsa notte ha colpito le famiglie dei nostri concittadini in Scozia, lascia sgomenti". Lo dichiara il sindaco di Siracusa, Francesco Italia. "Siamo già in contatto - aggiunge - con il consolato italiano ad Edimburgo e vicini alla famiglia a cui io, la giunta e la città tutta ci stringiamo in questo tragico momento".