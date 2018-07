PANAREA, (MESSINA) - Salvato un turista francese di 24 anni finito in una scarpata a Calajunco, a Panarea. Si sono mobilitati i carabinieri, i vigili del fuoco giunti da Lipari con la motovedetta della guardia costiera. Il ragazzo stava facendo il bagno con i parenti quando ha deciso di tentare una scalata a piedi me è finito in una scarpata molto profonda non riuscendo più a risalire. I parenti intorno alle 19,30 di ieri hanno lanciato l'allarme. I carabinieri sono saliti sul costone e hanno lanciato una corda, mentre dal mare la motovedetta illuminava la baia. Un operatore dei vigili del fuoco si è calato nella falesia e ha imbracato il turista, che è stato salvato e trasferito con la motovedetta a Lipari perle visite in ospedale; è in buone condizioni.