Avvenimenti previsti per oggi, sabato 28 luglio, in Sicilia.1) AGRIGENTO - Chiesa b.v.m. immacolata, piazza S. Francesco, ore 09:00 Cerimonia di commemorazione in occasione della ricorrenza del 33/o anniversario dell'uccisione del commissario capo Beppe Montana.2) PORTICELLO (PA), ore 10:00 Commemorazione del 32/o anniversario dell'uccisione del Commissario della Polizia di Stato Giuseppe Montana.3) CAPO D'ORLANDO (ME) - Lido No Limits sul Lungomare Ligabue - Piazza Matteotti, ore 10:30 Giornata del Volontariato tra animazioni per i bambini in spiaggia, screening per la prevenzione e attività culturali. In contrada Scafa, Festa in onore di Maria SS. delle Grazie, mentre all'Hotel La tartaruga di San Gregorio il 10/o Memorial "Filippo Sindoni" di dama italiana.4) PALERMO - la Feltrinelli Libri e Musica, via Cavour 133, ore 11:00 Gianni Cuperlo presenta il suo libro In viaggio. La sinistra verso nuove terre (Donzelli). Interventi di Leoluca Orlando, Ottavio Navarra, Valentina Chinnici,Attilio Licciardi, Francesco Gervasi, Roberto Zampardi, Pietro Salemi, Giuseppina Altamore e Fabio Montagnino.5) MILITELLO (CT) - Contrada Piano Mole &ndash SP 28/I ore, 17:30 Cerimonia ufficiale della posa della prima pietra che darà il via alla costruzione del nuovo Centro di riabilitazione per disabili del Csr-Aias. Parteciperanno i vertici del centro, Sergio e Francesco Lo Trovato, il presidente nazionale dell'Aias, Salvatore Nicitra, il sindaco Giovanni Burtone e il vescovo di Caltagirone, mons. Calogero Peri.6) GIBELLINA (AG) - Baglio di Stefano - Terrazza, ore 19:30 Alle Orestiadi di Gibellina verrà presentato "L'estate del '78", libro di Roberto Alajmo, edito Sellerio. L'autore ne parlerà con gli attori Marco Baliani e Silvia Ajelli.7) FICARRA (ME) - Palazzo Milio, ore 19:30 Premiazione dei vincitori della settima edizione di "Expo Sicilia Città dell'olio".8) SIRACUSA, ore 21:00 Nell'ambito di Ortigia sound system festival 2018 V edizione, Cesare Basile.9) PALERMO - Teatro di Verrdura, ore 21:30 Alessandra Salerno in "Tribute to Amy Winehouse".10) PALERMO - Castello a Mare, ore 22:00 Concerto Coez.