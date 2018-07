CASTELVETRANO (TRAPANI) - Una segnalazione anonima al nuovo applicativoha permesso agli agenti del commissariato l'arresto di un 20enne gambiano, Yankuba Bass, trovato in possesso di 21 grammi di hashish. La segnalazione indicava l'attività di spaccio vicino a un istituto superiore della città. Nell'operazione sono state utilizzate unità cinofile. Il Tribunale di Marsala ha convalidato l'arresto e ha disposto per il gambiano il divieto di dimora a Castelvetrano. Altre cinque persone, tra cui due extracomunitari, sono state segnalati alla Prefettura come consumatori di droghe.